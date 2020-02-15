شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يضرب الترجى التونسى بثلاثية "فن وهندسة" ويتوج بالسوبر الإفريقى الزمالك يضرب الترجى التونسى بثلاثية "فن وهندسة" ويتوج بالسوبر الإفريقى تغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية. الزمالك يتوج بطلاً للسوبر الأفريقى بعد غياب 17 عامًا.. فيديو توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى. مرتضى منصور : الزمالك يحصد كل البطولات بشرط التحكيم العادل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في قطر. Advertisements تركى آل الشيخ يهنئ الزمالك على بطولة السوبر الافريقى هنأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية نادي الزمالك عقب الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " مبروووك ل مصر ... ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة ... مباراة كبيرة". أمير مرتضى بعد تتويج الزمالك بالسوبر: إفريقيا للكبار.. وكبارها معروفين احتفل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، بفوز الفريق بلقب السوبر الإفريقى، بعدما توج الفريق باللقب من قلب العاصمة القطرية "الدوحة" وسط حشد جماهيرى لأبناء ميت عقبة فى مدرجات ملعب نادى الغرافة ليتوج الفارس الأبيض بلقبه الرابع فى البطولة بالفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء اليوم، الجمعة، ليضرب أبناء ميت عقبة موعدا مع السعادة لجماهيرهم بهذا اللقب الذى يعد البطولة الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع فريق مصرى بعد قيادته من قبل للأهلى ودجلة دون تتويج بألقاب.

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