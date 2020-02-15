شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 5 مصريين لربع نهائى بطولة إفريقيا للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ففي منافسات فردي الرجال، نجح أدهم الجمال في الصعود لدور الـ8 بعد فوزه على بطل الجزائر بنتيجة 2 - 1.
وفي منافسات فردي السيدات، صعدت هادية حسني على حساب بطلة الجزائر بنتيجة 2 - 0، وهو ما كررته نور يسري بعد فوزها على بطلة نيجيريا بنفس النتيجة، أما ضحى هاني فصعدت على حساب بطلة نيجيريا بنتيجة 2 - 0 أيضًا.
وفي منافسات زوجي الرجال، صعد أحمد صلاح وأدهم الجمال بعد فوزهم على فريق أوغندا بنتيجة 2 - 0.
وفي زوجي السيدات، جنبت القرعة هادية حسني وضحى هاني من خوض الأدوار التمهيدية وصعد الزوجي مباشرة لربع النهائي.
وفي زوجي المختلط، نجح أدهم الجمال وضحى هاني في بلوغ دور الثمانية بعد الفوز على فريق الجزائر بنتيجة 2 - 0.
ومن المقرر، ان تنطلق غدًا السبت مباريات دور الثمانية ونصف النهائي على أن تقام المباريات النهائية يوم الأحد المقبل.
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