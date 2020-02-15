7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 فى مقدمتها، هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر الزمالك يضرب الترجى التونسى بثلاثية "فن وهندسة" ويتوج بالسوبر الإفريقى تغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر واصل فريق الأهلي النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالي وأسقط المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز. الزمالك يتوج بطلاً للسوبر الأفريقى بعد غياب 17 عامًا.. فيديو توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى. الزمالك يصل للقب القاري الـ 13 .. تعرف عليهم ! حقق فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لقب السوبر الأفريقي اليوم علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بالدوحة وانتهت بفوز الزمالك بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد ، ليتوج الزمالك بلقبه القاري رقم 13 عبر تاريخه. سوبر كورة.. بن شرقى يدخل قائمة الزمالك التاريخية من بوابة "نمبر 1" إفريقيا Advertisements انفرد المغربى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك برقم تاريخى مع الفريق الأبيض، بعد تسجيله ثنائية فى مواجة الأبيض أمام الترجى التونسى، اليوم الجمعة. فيديو.. علم مصر يرفرف فى ملعب الغرافة القطرى بعد تتوبج الزمالك بالسوبر الأفريقى أحتفل لاعبو الزمالك بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى الرابع فى تاريخهم، برفع علم مصر وعلم النادى الأبيض، بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى. اتحاد الكرة : أنهينا 90 % من إجراءات تقنية الـvar وتقترب من الدور الثاني كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تم الإنتهاء من 90 % من إجراءت تقنية حكم الفيديو var والذى سيتم استخدامها مع بداية الدور الثاني للدوري المصري.

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