شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد المصري.. خبرة الحنفي ويقظة المساعدين تأشيرة عبور اللقاء تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الأهلي X المصري المؤجلة من الاسبوع الـ6 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

الملعب – ستاد المكس

النتيجة- فوز الأهلي 3/ صفر

الحكم الدولي - محمد الحنفى

المساعد الاول – هاني عبد الفتاح

المساعد الثاني – وائل شعبان

الحكم الرابع- محمد صابر

تقييم أداء الحكم

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم هادئا كعادته واستطاع ان يستثمر جهده خلال شوطي المباراة بشكل جيد فتواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة وذلك للقراءة الجيد للعب.

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الشخصية والسيطرة

الهدوء والخبرة كلمة السر في سيطرة الحنفي فعاليات اللقاء ولم يتأثر بحالة التوتر والعصبية التي ظهر علية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر خاصه في شوط اللقاء الأول وكان حاسما في التعامل مع اللاعبين .

تطبيق القانون ( 25مخالفة - 7 بطاقات صفراء - فرمان بركلة جزاء )

كان الحنفى على متواجد في الميعاد وأعلن عن 25 مخالفة على الفريقين أبرزها الفرمان بركلة جزاء صحيحة للأهلي في الدقيقة 9 من عمر اللقاء كما سمح باستمرار اللعب واتاح الفرصة ولم يتدخل في المخالفات الوهمية.

الحكم في قلب الحدث للسيطرة على اللقاء لذلك اشهر البطاقة الصفراء في 7 مناسبات لمخالفة قانون اللعبة لرباعى أبناء بورسعيد فريد شوقى وسامو باينوج واسلام عطية واحمد ياسر كما انذر ثلاثي الأحمر رامي ربيعة ووليد سليمان ومحمود كهربا .

المساعدان– هانى عبد الفتاح ( جيد جدا) وائل شعبان ( جيد جدا )

كان هذا لقاء المساعدين بعدما تألقوا وظهروا بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 10 حالات تسلل في توقيت مناسب و سمحا الثنائي باستمرار في أكثر من هجمه مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وتعاونوا مع الحكم بشكل جيد في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع –محمد صابر (جيد جدا)

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر بخبرة وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 26خطأ – 8 ركلات ركنية – 3 اهداف- 4 حالات تسلل –4بطاقات صفراء- ركلة جزاء

الدرجات: الحكم 8.2 المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0– الحكم الرابع – 8.0.