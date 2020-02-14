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شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اهدي لقب كأس السوبر الافريقي الى الجماهير المحترمة والان مع التفاصيل
الجمعة 14 فبراير 2020
اشاد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور في فوز فريقه ببطولة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3 – 1.
وفي حديث له، قال منصور: "أهدي البطولة للجماهير المحترمة والعاشقة للزمالك والملايين الموجودين في مصر والعالم العربي، وأشكر وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي".
وأضاف: "أولادنا أثناء نزولهم من الحافلة، ارتدوا قمصان عليها صورة الرئيس السيسي ومكتوب عليها تحيا مصر، الزمالك فاز بالثلاثة مع الترجي التونسي، وهو أحد أقوى الفرق والمرشح رقم 1 في دوري أبطال إفريقيا".
واختتم: "اعطوني حكمًا عادلًا وتقنية الفار والزمالك سيحصد كل البطولات".
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