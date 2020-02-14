مرتضى منصور: اهدي لقب كأس السوبر الافريقي الى الجماهير المحترمة

الجمعة 14 فبراير 2020

اشاد رئيس نادي ​الزمالك​ المصري ​مرتضى منصور​ في فوز فريقه ببطولة السوبر الإفريقي أمام ​الترجي​ التونسي بنتيجة 3 – 1.

Advertisements

وفي حديث له، قال منصور: "أهدي البطولة للجماهير المحترمة والعاشقة للزمالك والملايين الموجودين في مصر والعالم العربي، وأشكر وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي".

وأضاف: "أولادنا أثناء نزولهم من الحافلة، ارتدوا قمصان عليها صورة الرئيس السيسي ومكتوب عليها تحيا مصر، الزمالك فاز بالثلاثة مع الترجي التونسي، وهو أحد أقوى الفرق والمرشح رقم 1 في دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "اعطوني حكمًا عادلًا وتقنية الفار والزمالك سيحصد كل البطولات".