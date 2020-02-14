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شكرا لقرائتكم خبر عن اليسون: ليفربول مثل القرش الذي يشتم رائحة الدماء في المياه والان مع التفاصيل
الجمعة 14 فبراير 2020
إعتبر حارس مرمى ليفربول، أليسون بيكر ان فريقه بات مثل القرش المفترس بسبب رغبتهم بتحقيق المزيد من الانتصارات.
وصرح أليسون لشبكة "ياهو سبورتس" العالمية: "لقد تذوقنا طعم الفوز بعد حصولنا على لقب دوري أبطال أوروبا والآن نرغب في المزيد، نحن مثل سمكة القرش التي تشتم رائحة الدماء في المياه، فتغضب وتهاجم".
وأضاف البرازيلي: "لقد طورنا غريزة الفوز داخل فريقنا، ونشعر أنه يمكننا الحصول على ما نريد، ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
وأثنى أليسون على المدرب يورغن كلوب: "إنه واضح وصريح ويؤمن بطريقته، وهو رجل عادل جدًا ويعامل الجميع بشكل جيد".
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