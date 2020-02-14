اليسون: ليفربول مثل القرش الذي يشتم رائحة الدماء في المياه

الجمعة 14 فبراير 2020

إعتبر حارس مرمى ​ليفربول​، ​أليسون بيكر​ ان فريقه بات مثل القرش المفترس بسبب رغبتهم بتحقيق المزيد من الانتصارات.

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وصرح أليسون لشبكة "ياهو سبورتس" العالمية: "لقد تذوقنا طعم الفوز بعد حصولنا على لقب ​دوري أبطال أوروبا​ والآن نرغب في المزيد، نحن مثل سمكة القرش التي تشتم رائحة الدماء في المياه، فتغضب وتهاجم".

وأضاف البرازيلي: "لقد طورنا غريزة الفوز داخل فريقنا، ونشعر أنه يمكننا الحصول على ما نريد، ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وأثنى أليسون على المدرب ​يورغن كلوب​: "إنه واضح وصريح ويؤمن بطريقته، وهو رجل عادل جدًا ويعامل الجميع بشكل جيد".