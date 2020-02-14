الامارات | بالصور.. أرقام الزمالك القياسية في ليلة التتويج بالسوبر الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أرقام الزمالك القياسية في ليلة التتويج بالسوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي شهدها جمهور كبير من الفريقين، وعقب فوز الزمالك باللقب الإفريقي نشر الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مكاسب كثيرة للفريق المصري عقب الفوز باللقب الرابع له.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي أن فوز الزمالك على الترجي التونسي لم يكن في النتيجة فقط وإنما سجل الزمالك عدداً من الأرقام الأخرى وهي إحراز الهدف الأسرع في تاريخ السوبر الإفريقي بعد أقل من دقيقتين من إنطلاقة المباراة، كما سجل اللاعب أشرف بن شرقي هدفين، ليكون أول من يسجل ثنائية للزمالك في تاريخ السوبر الإفريقي!

كما كتب مدرب الزمالك أسمه ليكون هو أول من يفوز بالسوبر الإفريقي مرتين متتاليتين بفريقين مختلفين، كما أصبحت مصر هي البلد الأول الذي يحصد عشر ألقاب سوبر إفريقي