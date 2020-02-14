الامارات | مانشستر سيتي يتعرض لعقوبة قوية من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتعرض لعقوبة قوية من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي مانشستر سيتي خبر صاعق من غرفة التحكيم في الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وذلك على خلفية إنتهاكه لقوانين اللعب المالي النظيف واختراقات قانونية آخرى، حيث نشر الإتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت عن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في مسابقات الإتحاد الأوروبي في الموسمين المقبلين (2020/2021، 2021/2022 ).



وقال اليويفا في بيانه بأن مانشستر سيتي لن يتمكن من المشاركة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي الموسمين المقبلين، بالإضافة الى غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو.

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وذكر البيان أن غرفة التحكيم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظرت لجميع المستندات وتأكدت من وجود انتهاكات من نادي مانشستر سيتي في المبالغة بعقود الرعاية التي قدمت بين أعوام 2012 إلى 2016.

ومن جانبه رد نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي أكد خلاله أنه يشعر بالإحباط بسبب هذا القرار لكنه لم يكن مفاجئاً للنادي الإنجليزي الذي توقعه، وأكد مانشستر سيتي أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن العقوبة التي تعرض لها.