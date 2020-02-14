شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بتأجيل «القمة» بسبب دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رغبته فى تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى بطولة الدورى الممتاز والمقررة فى الرابع والعشرين من فبراير الجارى، فى ختام مباريات الدور الأول للبطولة المحلية لتوفير مساحة من الوقت أمام القطبين من أجل الاستعداد لماراثون دور ربع النهائى بالبطولة الإفريقية.

واكد منصور أن ناديه سيتعرض لظلم كبير إذا خاض مباراة الأهلى فى الدورى يوم 24 فبراير، مشيرا إلى أن مواجهة الأهلى من عدمها لا تفرق مع الزمالك، كونها مباراة مثلها مثل باقى مباريات الدورى بثلاث نقاط لكن الهدف من المطالبة بتأجيلها يكمن فى رغبتنا للاستعداد جيدا للمباراة المصيرية والفاصلة والحاسمة أمام الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية بالبطولة الإفريقية والتى يدخلها الفريق بحثا عن فوز عريض مطمئن قبل السفر إلى تونس وخوض لقاء العودة فى رادس فى السادس من مارس المقبل.

ووجه رئيس القلعة البيضاء سؤالا إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة والمسؤولين فى لجنة المسابقات: كيف يعقل أن يلعب الزمالك نهائى قارى فى السوبر الإفريقى فى الدوحة ثم يعود إلى القاهرة وبعدها بـ24 ساعة يسافر إلى الإمارات لمواجهة الأهلى فى قمة ثانية بالسوبر المحلى، ثم يعود إلى القاهرة يوم 22 وبعدها نلعب أمام الأهلى مرة ثانية قبل مواجهة الترجى المصيرية فى دور ربع نهائى إفريقيا؟.

وأكد أن ناديه عندما يرى ضرورة تأجيل المباراة فهو يتحدث عن حق مشروع يخدم القطبين وليس الزمالك فقط بل على العكس فإن هذا الأمر يخدم الأهلى أكثر باعتباره سيخوض مواجهة أقوى أمام صن داونز الذى سبق وفاز على الأهلى وأقصاه من البطولة الماضية.

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فى سياق متصل، واجهت بعثة الفريق الكروى الأول أزمة فى رحلة عودتها إلى القاهرة من الدوحة بعد خوض مباراة السوبر الإفريقى حيث تعود البعثة على فوجين بسبب عدم وجود رحلات طيران تستوعب جميع أفراد البعثة الأمر الذى سيزيد من إجهاد وإرهاق اللاعبين، حيث تقرر أن يعود عضوا مجلس الإدارة علاء مقلد وهانى زادة والجهاز الإدارى والبعثة الإعلامية و4 لاعبين إلى القاهرة فى الحادية عشرة عصر اليوم وأن يعود لاعبو الفريق والجهاز الفنى فى السادسة مساء بعدما حالت ظروف الطيران دون عودة البعثة كلها على رحلة واحدة، كما تسببت أزمة الطيران فى عودة الفوجين عبر سلطنة عمان ومنها إلى القاهرة.

واستقر الرأى داخل الجهاز الفنى وإدارة الكرة على سفر جميع اللاعبين مع بعثة الفريق إلى أبوظبى لخوض مباراة السوبر بما فيهم إمام عاشور فى حالة انتهاء أزمة تصريح السفر ومحمود عبد العزيز زيزو رغم إجرائه عملية الرباط الصليبى، ويترأس بعثة الأبيض أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة.

من جانبه، أغلق باتريس كارتيرون المدير الفنى، ملف السوبر الإفريقى بعد انتهاء الأبيض من مباراة الترجى وقرر غلق صفحته والبدء مباشرة فى الاستعداد لبطولة جديدة وتحد صعب أمام الأهلى فى السوبر المحلى يوم 20 من الشهر الجارى.

وقرر المدير الفنى استئناف التدريبات مباشرة وتنفيذ برنامج تدريبى استشفائى للاعبين قبل السفر بعد غد الاثنين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى للانتظام فى معسكر مغلق بفندق القوات المسلحة استعدادا للسوبر المحلى.

وأبدى كارتيرون استيائه من ضغط المباريات بين البطولات الأربعة الدورى وبطولة إفريقيا والسوبر الإفريقى والسوبر المحلى فى أقل من 10 أيام مؤكدا انه يسعى مع معاونيه لتحويل ضغط المباريات لعامل إيجابى يساعد الفريق على الحفاظ على فورمة المباريات.