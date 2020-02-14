شكرا لقرائتكم خبر عن «كيكى سيتين» يصطدم بعدوه القديم مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تكن علاقة كيكى سيتين، مدرب برشلونة، وخوسيه بوردالاس، المدير الفنى لخيتافى، جيدة على مدار السنين.

ومن المقرر أن يلتقيا مرة أخرى، عندما يحل خيتافى، الثالث، ضيفًا على برشلونة، الوصيف، اليوم، فى الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الإسبانى.

وكان «سيتين» و«بوردالاس» فى خلاف دائم، منذ أن تولى الثنائى تدريب لوجو وألكوركون، على الترتيب، عام 2013.

وفى آخر مباراة جمعتهما، لم يتصافحا، وألمح «بوردالاس» إلى أن الأمر سيكون متعلقًا بـ«سيتين»، فى المواجهة التى ستُقام بعد غد.

وقال مدرب خيتافى، لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، الثلاثاء الماضى: «مدرب الفريق المضيف هو الذى يقوم بتحية الفريق الزائر».

وأوضح أنه حساس بشأن الانتقادات الموجهة إلى فريقه.

وأكد «بوردالاس»، فى مقابلة مع صحيفة «إيه بى سى»: «أشعر بالضيق من أجل لاعبى فريقى.. هناك العديد من الانتقادات لخيتافى، تأتى من أشخاص لم يشاهدونا نلعب».

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ويحتل خيتافى المركز الثالث عشر، من حيث أعلى قيمة للأجور فى الليجا، بينما يتصدر برشلونة القائمة، لكن قائد خيتافى، خورخى مولينا، الذى سجل هدفين خلال الفوز على فالنسيا «3- 0» فى الجولة الماضية، أكد أن فريقه لن يجعل الأمور سهلة على برشلونة.

وقال «مولينا»: «نحن نقاتل أمام فرق لديها ثلاثة أضعاف ميزانيتنا، لكن من حيث الأمل لن تتغلب علينا».

من ناحية أخرى، سيلتقى ريال مدريد أيضًا مع فريق لديه ما يقاتل من أجله، وهو سيلتا فيجو، الذى حقق الفوز فى وقت قاتل على إشبيلية، ليدعم آماله فى البقاء بالليجا.

ويعلم سيلتا فيجو، الذى يحتل المركز السابع عشر، أنه سيكون أمام تحدٍّ كبير للخروج بأى شىء من ملعب سانتياجو برنابيو، حيث لم يخسر الريال أى مباراة هناك طوال الموسم فى الدورى.

ويستعد النجم البلجيكى إيدين هازارد للعودة إلى المباريات، بعدما غاب عن الميرينجى بسبب إصابة فى الكاحل، تعرض لها فى نوفمبر الماضى.

ولم يقدم الفريقان أداء جيدًا فى الفترة الأخيرة، وكل منهما سيحرص على توجيه ضربة موجعة إلى الآخر، خاصة أنهما منافسان مباشران فى جدول الترتيب.

ويأمل أتلتيكو مدريد أن يعود ألفارو موراتا إلى اللعب، بينما قد يشارك يانيك كاراسكو أساسيًا، للمرة الأولى منذ عودته من الصين، فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.