شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يترقب وضع «توخيل» مع سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة نادى مانشستر يونايتد فى التعاقد مع الألمانى توماس توخيل، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، فى نهاية الموسم الجارى.

وقالت الصحيفة، إن إدارة النادى الفرنسى قرّرت رحيل المدير الفنى الألمانى فى حال عدم الحصول على بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء أيضًا بعد دخوله فى أزمات مع كيليان مبابى، الفتى المدلل للنادى الباريسى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى الشياطين الحمر قرروا الدخول فى مفاوضات مع توخيل، خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على رحيل النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى للفريق، بسبب النتائج السيئة التى يحققها هذا الموسم مع الفريق، إلى جانب غضب الجماهير التى طالبت برحيله منذ فترة.