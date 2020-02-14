شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى للاقتراب من حسم «البريميرليج» أمام نوريتش سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحلّ فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نوريتش سيتى، فى السابعة والنصف مساءً، على «كارو رود»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

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وينفرد فريق ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتى، صاحب المركز الثانى، بينما يتواجد نوريتش سيتى فى المركز الأخير برصيد 18 نقطة. ويدخل الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، المباراة بكل قوته من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث، والاقتراب أكثر من تحقيق حلم الريدز بالتتويج باللقب الغائب عن النادى منذ عام 1990. واجه ليفربول فريق نوريتش سيتى فى مسابقة الدورى الإنجليزى بنظامه الجديد 17 مرة، فاز الريدز فى 12، وخسر مباراتين فقط، وتعادل فى ثلاث أخرى. وأحرز ليفربول 49 هدفًا فى مرمى نوريتش سيتى، بينما الأخير سجل 19 هدفًا فى شباك الريدز، ويعتبر الأوروجويانى لويس سواريز، نجم الليفر السابق، هو هداف لقاءات الفريقين برصيد 12 هدفًا. ويسعى أبناء الريدز إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم ومحاولة الخروج دون هزيمة من أجل تحطيم الأرقام القياسية، إلى جانب الحصول على دفعة قوية قبل موقعة أتلتيكو مدريد، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب ثمن النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

فى نفس السياق، يتطلع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، إلى مواصلة تألقه خلال الفترة الأخيرة ومحاولة معانقة الشباك من أجل الاقتراب من صدارة هدافى الدورى الإنجليزى، حيث سجل حتى الآن 14 هدفًا فى مسابقة البريميرليج وبفارق 3 أهداف فقط عن المتصدر جيمى فاردى، مهاجم فريق ليستر سيتى، برصيد 17 هدفًا. ويدخل ليفربول بتشكيل يتكون من أليسون بيكر فى حراسة المرمى، وأمامه ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، روبيرسون، هيندرسون، جيمس ميلنر، شامبرلين، محمد صلاح، ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو.

على الجانب الآخر، يسعى نوريتش سيتى لتحقيق المفاجأة والخروج من المباراة بالثلاث نقاط واستغلال عنصرى الملعب والجماهير من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يتواجد فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 18 نقطة. ويواجه نوريتش سيتى مهمة صعبة للغاية أمام قوة ليفربول هذا الموسم، فى الوقت الذى يتأخر فيه بفارق سبع نقاط، خلف أقرب المراكز التى تؤهل أصحابها للبقاء فى الدورى الممتاز.