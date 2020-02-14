شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحتوى غضب «عاشور» ويعده بالمشاركة فى المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، جلسة مع حسام عاشور، قائد الفريق، من أجل تجهيزه نفسيًا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة فى المباريات بشكل متكرر، وهو ما دفعه للاستفسار عن سبب عدم مشاركته مع الفريق، وأوضح فايلر، خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعب، أن الفريق مقبل على مباريات كثيرة، سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، ووعده بأنه سيكون له دور مع الفريق، الفترة المقبلة، وطالبه بالالتزام فى التدريبات، خاصة أنه أحد عناصر الخبرة التى يعول عليها الجهاز الفنى.

فيما بدأ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، المفاوضات مع مروان محسن، لتمديد عقده، بناءً على طلب من المدير الفنى، الذى يريد أن يفرض حالة من الاستقرار لدى اللاعبين الذين يعتمد عليهم بشكل أساسى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء رافضًا العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة من أندية محلية وخليجية.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذى عقد، مساء الخميس الماضى، بمقر النادى بالجزيرة، اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق السابق، الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادى موافقة الجهة الإدارية.

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وكان الأهلى أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد فى قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية فى علاج اللاعب.

فيما عقد رينيه فايلر جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، عقب انتهاء مباراة المصرى التى أقيمت مساء الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز. وتمت مناقشة التفاصيل الأخيرة على البرنامج الخاص برحلة الفريق إلى الإمارات التى تبدأ بعد غد، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر له ٢٠ من الشهر الجارى فى إمارة أبوظبى. وكان الجهاز الإدارى انتهى مؤخرًا من إجراءات رحلة الإمارات المرتقبة، حيث اطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على كل التفاصيل الخاصة بالرحلة بعدما كثف سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، تحركاته لترتيب الأمور الإدارية.

يذكر أن «عبدالحفيظ» و«عدلى» سيسبقان بعثة الأهلى إلى الإمارات، للاطمئنان على ترتيبات إقامة وانتقالات بعثة الفريق، وملاعب التدريب فى أبوظبى قبل مواجهة السوبر المحلى.

على جانب آخر، أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، اتصالًا هاتفيًا مع سعد سمير، مدافع الفريق، المتواجد فى ألمانيا حاليا؛ بهدف الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلى بنجاح للتعافى بعد جراحة وتر أكيلس التى خضع لها.

وكان سعد سمير، مدافع الفريق، غادر إلى ألمانيا قبل عدة أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية واستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى وتر أكيلس التى تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى بالقاهرة، ضمن دورى المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، وجه مجلس إدارة النادى الدعوة للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لوضع حجر الأساس لفرع النادى بالتجمع الخامس، وذلك فى الواحدة ظهر اليوم السبت. يذكر أن الأهلى انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التى تنتهى فى غضون عام من الآن.