شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو ينتظر عرض التجديد مع وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، إنه لا يزال ينتظر عرضًا جديدًا بعقد طويل الأمد من إدارة ناديه، لكنه أكد للجمهور أنه متمسك وبكل قوة بالاستمرار مع الفريق.

وينتهى عقد نونو، الذى قاد الفريق للفوز بلقب دورى الدرجة الثانية فى 2018 قبل أن يحتل المركز السابع فى الدورى الممتاز الموسم الماضى، خلال عام 2021.

ويحتل وولفرهامبتون مركزًا فى النصف الأعلى من القائمة هذا الموسم، كما أنه صعد إلى دور الـ32 فى الدورى الأوروبى، وسيلتقى مع إسبانيول الإسبانى، الخميس المقبل. وقال نونو، للصحفيين قبل مواجهة فريقه مع ليستر سيتى: «لم يصلنى أى عرض. يتبقى فى عقدى عام واحد. لا أفكر فى هذا الأمر».