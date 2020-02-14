شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة منتظرة بين باريس سان جيرمان والاتحاد الفرنسى بسبب «مبابى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة بين الاتحاد الفرنسى لكرة القدم ونادى باريس سان جيرمان، وذلك بعدما جدد نويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة الفرنسى، رغبته فى الاستعانة بمهاجم باريس سان جيرمان فى القائمة التى ستشارك بدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

وقال لو جريه، فى حوار أجرته معه صحيفة «ليكيب»: «أُفضل تواجد مبابى فى الأوليمبياد، فهو واجهة مهمة للكرة الفرنسية، إنه فتى يعيش حاليا فى القمة».

وأضاف: «لكنى أضع نفسى مكان إدارة (بى إس جى)، من الممكن أنهم لا يريدون مشاركته فى كل البطولات، إلا أننى أرى فى الوقت ذاته أنهم لن يعترضوا على استدعائه للأوليمبياد».

وأشار: «كواجهة كروية من الصعب أن يفرط سان جيرمان فى كيليان مبابى، وبالنسبة لنا من الصعب عدم اختياره لقائمة الأوليمبياد، سأتواصل مع مسؤولى (بى إس جى) بخصوص الأمر».

وأكد نويل لو جريه، فى ختام تصريحاته، أن سيلفان ريبول، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى الفرنسى، متحمس للغاية لاستدعاء كيليان مبابى للدورة الأوليمبية.

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على جانب آخر، يتجه نادى باريس سان جيرمان لتحصين نجمه مبابى من ريال مدريد الإسبانى، من خلال تقديم عرض مغرٍ لتجديد تعاقده بنحو 3 أضعاف الراتب الذى يتقاضاه فى الوقت الحالى.

وأشار العديد من التقارير إلى رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع المهاجم الفرنسى فى صيف 2021، من أجل الحصول على خدماته بسعر منخفض، لاسيما أن تعاقده مع النادى الباريسى ينتهى فى 2022.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن نادى العاصمة الفرنسية سيقدم عرضا مغريا لمبابى من أجل تجديد تعاقده لفترة إضافية، مقابل الحصول على راتب سنوى قيمته 50 مليون يورو، وهو ما يزيد على 3 أضعاف راتبه الحالى.

مبابى انتقل إلى باريس سان جيرمان فى صيف 2017 قادما من موناكو الفرنسى مقابل 180 مليون يورو، ويحصل فى الوقت الحالى على راتب قيمته 15 مليون يورو، بزيادة 3 ملايين عن أول راتب وقّع عليه مع النادى الفرنسى.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابى تجديد تعاقده قبل المشاركة مع المنتخب الفرنسى فى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.