شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد فى منافسة مع الريدز لخطف «بروزوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية منافسة نادى ريال مدريد الإسبانى لليفربول من أجل التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالى، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد يستعد لخوض معركة مع ليفربول من أجل الحصول على خدمات نجم النيراتزورى فى الصيف المقبل، وذلك بعدما قدم الكرواتى موسمًا مميزًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يراقب لاعب خط الوسط وأرسل الكشافة لمشاهدته بعدما شارك فى فوز إنتر بنتيجة 4/2، على غريمه التقليدى ميلان، فى ديربى الغضب بالكالتشيو.

وينتهى تعاقد النجم الكرواتى البالغ من العمر 27 عامًا مع إنتر ميلان فى عام 2022، ولديه شرط جزائى يبلغ 50 مليون جنيه إسترلينى، يمكن تفعيله ولكن من جانب أندية خارج إيطاليا.