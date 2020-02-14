شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعد لاعبيه بمكافآت خاصة حال تخطى الرجاء المغربى بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول فى حالة تخطى دور نصف نهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وينتظر أن تبدأ مباراة الذهاب غدا الأحد.

يأتى هذا فى الوقت الذى فرض فيه الجهاز الفنى لفريق الكرة بالدراويش، بقيادة ديديه جوميز المدير الفنى، السرية على التدريبات الأخيرة ومنع دخول كاميرات التصوير، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيت انتباههم قبل تلك المواجهة المنتظرة، ومن المقرر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يصل إلى 5000 مشجع بواقع 4500 مشجع للإسماعيلى و500 للرجاء، ويستمر الجهاز الفنى فى فرض السرية منذ مواجهة الزمالك الماضية بختام الدور الأول لمسابقة الدورى المحلى.

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وواصل الفريق الكروى الأول تدريباته التى تضمنت التركيز على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها كما خاض ثنائى الفريق محمد الشامى وأحمد أيمن تدريبات خفيفة اشتملت على الجرى حول الملعب قبل أن يقوما بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، وتطرق المران لتدريبات بدنية قادها مدرب الأحمال التونسى أكرم علياوى من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها أحد الأسلحة لهز شباك المنافس واختتم بتقسيمة حماسية.

من ناحية أخرى، قرر مسؤولو الإسماعيلى تحديد ثلاثة منافذ بمقر النادى من أجل طرح تذاكر المباراة لتجنب تكدس الجماهير وتيسيرا لعملية البيع وعدم تعرضهم للإجهاد نتيجة الاصطفاف لفترة طويلة.

وبدأت عملية طرح التذاكر أمس الجمعة وتستمر حتى نفادها وسيحصل كل فرد على تذكرة واحدة فقط بصورة البطاقة الشخصية مع السماح بالحصول على تذكرة إضافية للأبناء دون الــ16 عاما بصورة شهادة الميلاد، لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الجماهير على التذاكر وتفادى عملية السوق السوداء للتذاكر.