شكرا لقرائتكم خبر عن «الحدود» يصطدم بـ«أبوقير» للأسمدة والاتحاد يبحث عن الثأر من أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُقام، اليوم السبت، مباراتان ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، الأولى تجمع حرس الحدود مع أبوقير للأسمدة والاتحاد السكندرى مع أسوان.

المباراة الأولى تُقام على ملعب الإسكندرية، فى الثانية ظهرًا، ويرفع كل فريق شعار الحذر بسبب المفاجآت التى تشهدها لقاءات الكأس، وشهدت تحضيرات «الحدود»، بقيادة طارق العشرى، المدير الفنى، التركيز على الجمل الفنية، خصوصًا الضغط على المنافس من الأجناب، وتدريب اللاعبين على كيفية استغلال العرضيات، باعتبارها أحد الحلول التى يعتمد عليها الفريق لتسجيل الأهداف، وحذر «العشرى»، خلال جلسته مع اللاعبين، من المنافس، الذى نجح فى الإطاحة بالإنتاج الحربى بنتيجة 4- 2 بركلات الترجيح فى دور الـ32 للمسابقة، فيما يبحث أبوقير عن مواصلة المسيرة واستكمال المشوار بالكأس.

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على الجانب الآخر، يلتقى الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، مع أسوان المنتشى، بقيادة مجدى عبدالعاطى، فى الخامسة مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب.

ويتطلع الاتحاد لتحقيق الفوز للثأر من خسارته أمام أسوان بهدف نظيف فى الدورى، وهى النتيجة التى أشعلت براكين الغضب بين جماهير زعيم الثغر، ويغيب عن الفريق السكندرى فى هذه المباراة رزاق سيسيه لحصوله على الإنذار الثالث.

فيما يدخل أسوان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرًا فى الدورى، حيث نجح فى تحقيق ثلاثة انتصارات غالية، على حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد، ما منح اللاعبين دفعة معنوية مرتفعة لدخول ماراثون الكأس بقوة.