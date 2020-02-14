شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يبحث عن مدرب أجنبى ويرفض «ماهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض ماجد سامى، مالك نادى وادى دجلة، إسناد مهة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول إلى مدرب وطنى، وفضّل أن يكون المدير الفنى القادم للفريق أجنبيًا، ليتولى المهمة خلفًا لليونانى تاكيس جونياس، الذى تمت إقالته بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة، وتم إسناد المهمة بشكل مؤقت للجزائرى مصطفى الخروبى، المشرف على أكاديميات النادى، لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن ماجد سامى رفض الاقتراح الذى قدمه حازم خيرت، مدير عام النادى، بتولى على ماهر تدريب الفريق، وتمسك بأن يكون المدير الفنى القادم للفريق أجنبيًا، ويفاضل مجلس الإدارة بين يونانى وإسبانى لقيادة الفريق، ويتكتم مسؤولو النادى على هويتهم.

كما دخل اليونانى ترايانوس ديلاس، المدير الفنى السابق لأيك أثينا، بانيتوليكوس اليونانى، دائرة المرشحين لتولى قيادة فريق وادى دجلة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد طارق راشد، رئيس النادى، أن الجهاز المعاون لتاكيس جونياس مستمر فى منصبه مع المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه، وهم عبد الباقى جمال، مساعد مدرب، وأحمد حافظ، المدير الإدارى، وأيمن كوارشى، مدير شؤون اللاعبين، ومحمد رمضان، طبيب الفريق، والدكتور حليم، أخصائى تأهيل.