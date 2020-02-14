شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يُفرج عن «كيبا» فى موقعة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن إحدى أبرز الصفقات فى تاريخ تشيلسى سيدعم البلوز ضد مانشستر يونايتد، الإثنين المقبل، فى الجولة الـ26 من البريميرليج.
ويعد الحارس الإسبانى كيبا أريزابالاجا أغلى حارس مرمى فى تاريخ كرة القدم، وأكبر صفقة فى تاريخ النادى اللندنى.
وقالت الصحيفة إن كيبا يعتقد أنه سيعود للتشكيل الأساسى للبلوز فى موقعة الشياطين الحمر.
جاء ذلك بعد أن جلس الإسبانى احتياطيًا لويلى كابايرو فى مباراة ليستر، بسبب تراجع المستوى خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن كيبا يعتقد أن عودته للتشكيل الأساسى جاءت بعد أن دخل الحارس فى محادثات بشأن مصيره خلال العطلة الشتوية الأخيرة.
وكشفت الصحيفة أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، مستعد لطلب التعاقد مع حارس جديد، إذا فشل كيبا فى إقناعه بلعب دور الرجل الأول هذا الموسم.
وذكرت «ديلى ميل» أن حالة عدم اليقين المحيطة بمصير كيبا تتسبب فى إثارة خوف إدارة تشيلسى، لأن ذلك يؤدى إلى انخفاض القيمة السوقية للحارس.
وشددت على أنه فى حالة طلب لامبارد التعاقد مع حارس جديد فإن ذلك سيصنع صراعًا بين المدرب الإنجليزى وإدارة تشيلسى.
يُذكر أن إدارة نادى تشيلسى قررت البحث عن بديل للحارس الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تراجع مستواه إلى جانب فقدانه الثقة بشكل كبير مع البلوز منذ انضمامه إلى صفوف الفريق فى عام 2018.
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