شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري ويكتسح المصري بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي سريعا عبر ظهيره الطائر على معلول من ضربة جزاء تسبب فيها وسددها بنفسه في الدقيقة 10ليتراجع الأهلي تاركا السيطرة لفريق المصري ويتصدى الشناوي حارس المرمى للعديد من الهجمات الخطرة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-0.

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وفي الشوط الثاني أجرى المديران الفنيان للفريقين التغييرات المتاحة لكل فريق، حيث أشرك فايلر مدرب الأهلي جيرالدو وكهربا ومحمود متولي على حساب وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن على الترتيب، فيما أشرك إيهاب جلال مدرب المصري أموتو وموكورو وحسين رجب على حساب إسلام عطية وأحمد ياسر ومفتاح طقطق.

وفي الدقيقة 83 صنع كهربا هدفا رائعا لجونيور أجايي، وفي الدقيقة 91 رد أجايي الهدية بصناعته هدفا لكهربا، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3-0.

بتلك النتيجة يواصل الأهلي انتصاراته بالدوري بالفوز الـ15 على التوالي وحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.