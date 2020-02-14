شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك بلقب السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تهنئة نادي الزمالك بعد الفوز الذي حققه اليوم الجمعة، على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 ليتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه. وكتب آل الشيخ، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «مبروووك لمصر... ومبرووك لرئيس مجلس إدارة الزمالك وأعضائه وجمهوره... مباراة كبيرة».

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