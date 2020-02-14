شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: روح اللاعبين كلمة السر في فوز الزمالك بلقب السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق كبير وهو الترجي التونسي، موضحا أن الفريق قدم مباراة قوية بأداء مميز.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أنه سعيد بالجماهير التي ساندت الزمالك اليوم، موضحا أن هدف التعادل الذي أحرزه الترجي أربك الفريق لدقائق قليلة لكن اللاعبين عادوا سريعا وتمكنوا من الفوز.

Advertisements

وأشار مدرب الزمالك إلى أنه نجح في إجراء إعداد فني وبدني قوي للاعبين وجهزهم بشكل جيد للمباراة، مشددا على أن اللاعبين لعبوا بروح كبيرة أمام فريق كبير.

واختتم: «أشعر بفرحة كل جماهير الزمالك بكل أنحاء العالم بعد الفوز بهذه البطولة الغالية».

فاز الزمالك اليوم على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف ليتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بقطر.