اخبار الرياضه

نجم رين يقترب من ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم رين يقترب من والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

اعلنت صحيفة ماركا الاسبانية ان ادارة نادي ​ريال مدريد​ اختارت اللاعب الفرنسي الشاب ​إدواردو كامافينغا​ ليكون خليفة النجم البرازيلي ​كاسيميرو​ في الفترة المقبلة.

وأوضحت هذه المصادر أن مسؤولي ريال مدريد يعلمون أن كاسيميرو مازال صغيرًا (27 سنة) ويملك الكثير ليقدمه للميرينغي، لكنهم يرغبون في ضم لاعب رين، باعتباره موهبة شابة واعدة، ونادرة في هذا المركز، مؤكدة ان الفريق يستعد سيقدم عرض رسمي للفريق الفرنسي في الصيف المقبل.

يذكر ان عقد اللاعب كامافينغا سينتهي مع الفريق الفرنسي في صيف عام 2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم رين يقترب من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا