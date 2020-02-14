نجم رين يقترب من ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

اعلنت صحيفة ماركا الاسبانية ان ادارة نادي ​ريال مدريد​ اختارت اللاعب الفرنسي الشاب ​إدواردو كامافينغا​ ليكون خليفة النجم البرازيلي ​كاسيميرو​ في الفترة المقبلة.



وأوضحت هذه المصادر أن مسؤولي ريال مدريد يعلمون أن كاسيميرو مازال صغيرًا (27 سنة) ويملك الكثير ليقدمه للميرينغي، لكنهم يرغبون في ضم لاعب رين، باعتباره موهبة شابة واعدة، ونادرة في هذا المركز، مؤكدة ان الفريق يستعد سيقدم عرض رسمي للفريق الفرنسي في الصيف المقبل.

يذكر ان عقد اللاعب كامافينغا سينتهي مع الفريق الفرنسي في صيف عام 2022.