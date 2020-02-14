شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية لمباراة وولفرهامبتون وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 ضمن منافسات الجولة الـ 26 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف وولفرهامبتون فريق ​ليستر​ سيتي على ملعب مولينو.

تشكيلة ليستر سيتي: شمايكل – ريكاردو – إيفانز – سويونشو – تشيلويل – تشودوري – تيليمانز – ماديسون – بيريز – بارنز – ​فاردي​ Advertisements البدلاء: وارد – جاستن – مورغان – برايت – ألبرايتون – غراي – ايهيناتشو تشكيلة وولفرهامبتون: باتريسيو – سايس – كوادي – بولي – دوهرتي – ديندونكر – نيفيز – أوتو – ديوغو – ​خيمينيز​ – نيتو البدلاء: رودي – بودينس – غيبز وايت – موتينيو – أداما – كيلمان - بور

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