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زيياش ثامن عربي بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

يخوض النجم الدولي المغربي حكيم زيياش تجربة جديدة في مسيرته الرياضية، حينما يرتدي قميص تشيلسي الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل، لينضم إلى قائمة اللاعبين العرب الذين يتنافسون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبعد 4 مواسم قضاها في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، توج خلالها بعدد من الألقاب معه وقاده للصعود للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أعلن النادي الهولندي توصله لاتفاق مع تشيلسي على انضمام نجم منتخب أسود الأطلس لصفوف الفريق اللندني في الموسم المقبل مقابل 40 مليون يورو، قابلة للزيادة إلى 44 مليون يورو. وأصبح زيياش الصفقة الأولى التي يبرمها تشيلسي بعد حرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات، بسبب انتهاكه قواعد التعاقد مع اللاعبين القصر، قبل أن يتقرر تقليص العقوبة لفترة واحدة فقط، ليصبح بمقدور النادي إضافة لاعبين لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يتعاقد مع أي لاعب. وبانضمام زيياش، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 16 لاعبا في تاريخ المسابقة منذ بدء نظامها الحديث موسم 1992 /‏ 1993، حيث سبقته إلى ذلك أسماء عدة، مثل النجم المعتزل مصطفي حجي، الذي لعب لفريقي كوفنتري سيتي وأستون فيلا، ونورالدين نايبت قائد المنتخب المغربي السابق، الذي لعب لتوتنهام هوتسبير، إضافة لمروان الشماخ الذي لعب في أرسنال. وانضم زيياش لقائمة من اللاعبين العرب الموجودين حاليا بالدوري الإنجليزي، يتقدمهم النجم الدولي المصري المتألق في صفوف ليفربول، محمد صلاح. وفي مانشستر سيتي، يتألق الجزائري رياض محرز مع ناديه رفقة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، وقبلها مع ليستر سيتي. وإلى جانب صلاح ومحرز، يوجد 5 لاعبين عرب آخرين في أندية الدوري الإنجليزي، أي إن الموسم الحالي يشهد وجود 7 لاعبين عرب، وسيرتفع عددهم إلى 8 مع انضمام زيياش الموسم المقبل، وبقاء كل هؤلاء اللاعبين. ويوجد الثنائي المصري محمود حسن «تريزيجيه»، وأحمد المحمدي في صفوف أستون فيلا، الذي عاد للدوري الإنجليزي بداية الموسم الحالي، بعد 3 مواسم قضاها بين أندية الدرجة الأولى. وعاد المغربي سفيان بوفال إلى ناديه ساوثهامبتون مطلع الموسم الحالي، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا لنادي سيلتا فيجو الإسباني. وفي وولفرهامبتون، يبرز اسم المغربي رومان سايس كممثل للاعبين العرب في فريق المدرب البرتغالي نونو سبيرتو سانتو، حيث دخل موسمه الرابع مع الفريق. كما شهدت فترة الانتقالات الشتوية، عودة النجم الجزائري نبيل بن طالب لأجواء الدوري الإنجليزي، بعد انضمامه لنيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة من شالكه الألماني. وسبق لابن طالب أن لعب في الدوري الإنجليزي بفريق توتنهام.