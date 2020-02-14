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مصير مشاركة صلاح بالأولمبياد معلق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

أكد المدير الفني لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الألماني يورجن كلوب أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم السماح للهداف المصري محمد صلاح بالمشاركة مع منتخب مصر تحت 23 عاما في أولمبياد طوكيو 2020. وتقام فعاليات كرة القدم في أولمبياد طوكيو في الأسبوع الأخير من يوليو والأسبوع الأول من أغسطس، وهو ما قد يتعارض مع استعدادات ليفربول للموسم الجديد. ولكن كلوب أكد أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، مضيفا «هل أريد خسارة لاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالطبع لا». وأضاف «لكن علينا دراسة مختلف الأمور، نحتاج لمزيد من المعلومات، كيف يبدو الأمر، متى يبدأ الاستعداد؟ لم يتحدث أحد معنا حتى الآن، لذا لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد ولكن سنرى». وتشارك منتخبات الشباب تحت 23 عاما في منافسات كرة القدم الأولمبية، ولكن يحق لكل فريق الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن.