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28 مليون مشجع يطلبون تذاكر يورو 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيون تلقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكثر من 28 مليون طلب للحصول على تذاكر بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، المقامة في 12 مدينة مختلفة. وبلغ إجمالي الطلب على تذاكر مباراة المنتخب الألماني مع نظيره الفرنسي في دور المجموعات للبطولة 10 أضعاف الكمية المطروحة. وتلقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 710 آلاف طلب للحصول على تذاكر المباراة التي تقام يوم 16 يونيو المقبل. ولا يتفوق على مواجهة منتخب ألمانيا بطل العالم 2014 ومنتخب فرنسا بطل العالم 2018، سوى المباراة النهائية ليورو 2020، والتي شهدت إقبالا متزايدا بلغ 714 ألف طلب للحصول على تذاكرها. وشهدت المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر في ديسمبر الماضي تقدم 8 ملايين و977 ألف مشجع بطلبات الحصول على تذاكر. وخلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر، والتي استمرت خلال الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو، تقدم 19 مليونا و300 ألف مشجع بطلبات للحصول على تذاكر. وتنطلق مرحلة جديدة من عملية بيع التذاكر في أبريل المقبل، وتخص مباريات المنتخبات التي تأهلت ليورو 2020 من خلال الملحق الفاصل.



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