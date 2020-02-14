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«كلاسيكو العرب» قناة خاصة بالسوبر المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، صاحبة حقوق البث التلفزيوني لمباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، إطلاق قناة خاصة تحمل اسم «كلاسيكو العرب» لتغطية المباراة بكل تفاصيلها وأبعادها التاريخية والفنية، ونقلها للمشاهدين في العالم العربي بأفضل صورة ممكنة. وذكرت شبكة قنوات أبوظبي في بيان صحفي أمس أن تلك القناة ستكون مخصصة في كل موادها وبرامجها وفقراتها لتغطية ومتابعة الفريقين الكبيرين وكل ما يتعلق بهما من الجوانب كافة، ابتداء من اليوم وحتى ما بعد نهاية المباراة التي ستقام يوم 20 فبراير الحالي على استاد محمد بن زايد بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي. وقال رئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي «خصصنا قناة خاصة لهذا اللقاء العربي الشهير والكبير، مواصلة لنهجنا في إعطاء كل الأحداث قدرها وما تستحقه من نقل ومتابعة وتغطية، فضلا عن التزامنا الدائم مع مشاهدينا بمستوى ثابت على صعيد العرض والتناول.



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