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بيليه يطمئن جماهيره على حالته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ريو دي جانيرو

طمأن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عشاقه بعد التكهنات المثارة حول صحته البدنية والنفسية أخيرا. وأكد بيليه أنه في حالة جيدة، وذلك بعد أيام قليلة من كشف نجله ايدينيو عن معاناة النجم الأسطوري من الاكتئاب بسبب حالته الصحية السيئة. وقال أسطورة كرة القدم في بيان له «شكرا لكم على سؤالكم وقلقكم، أنا بخير». وأضاف «سأحتفل بعيد ميلادي الثمانين هذا العام، لدي أيام حلوة وأخرى سيئة، إنه أمر طبيعي للناس في هذا السن». وأشار «لست خائفا، لدي ثقة بنفسي، لا أتجاهل التزاماتي التي أرتبط بها». وقبل أيام قليلة، قال ايدينيو لبوابة جلوبو إسبورتي الإخبارية «إن والده ضعيف للغاية من حيث قدرته على الحركة»، مشيرا إلى أنه خضع لجراحة في الفخذ ولم يحظ بعملية إعادة تأهيل مثالية. وأضاف «إنه يواجه مشكلة في قدرته على الحركة وأدى ذلك لإصابته بنوع من الاكتئاب». وتابع «لقد كان دائما شخصية مثيرة للإعجاب، وهو الآن لم يعد يستطيع التحرك بالشكل المناسب». وأوضح أن والده البالغ من العمر 79 عاما يحتاج إلى مساعدة في المشي ويشعر بخجل شديد من حالته الصحية التي يصعب عليه معها مغادرة منزله. وتدهورت الحالة الصحية لبيليه خلال الأعوام القلائل الماضية، حيث خضع لعدة جراحات في الفخذ ويعاني كذلك من مشكلات في العمود الفقري والركبة. والعام الماضي، أصيب بيليه بالتهاب حاد في المسالك البولية وأزيلت له حصوات من الكلى.