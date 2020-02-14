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مجاني: بلماضي تأخر في تولي تدريب الخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

قال قائد المنتخب الجزائري السابق كارل مجاني إن جمال بلماضي تأخر في الإشراف على تدريب محاربي الصحراء، مؤكدا أنه يشبه إلى حد كبير المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب.

وأعلن مجاني (34 عاما) اعتزاله اللعب الدولي، بعدما شارك في 62 مباراة مع المنتخب سجل له خلالها 4 أهداف.

وقال أمس في تصريحات للإذاعة الجزائرية «أصنف جمال بلماضي من بين أفضل المدربين على الإطلاق، في النهاية صار لدينا المدرب المناسب للمنتخب الذي تمنيناه منذ فترة».

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وأضاف «بلماضي كان مطلب اللاعبين في المنتخب الجزائري قبل سنوات، أعتقد أنه تأخر في تولي هذا المنصب، هو مدرب ناجح يعرف تسيير المجموعة ويقدم كل ما عنده من أجل نجاح المنتخب والدليل تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا بمصر».

وتابع «أحترم بلماضي كثيرا وأتمنى أن يكون في بداية مغامرته مع المنتخب الجزائري. أتطلع لنجاح آخر وتحقيقه أفضل النتائج مع اقتراب مونديال 2022».

ولفت مجاني إلى أن بلماضي يشبه كثيرا المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورجن كلوب، مشيرا إلى أنه يعيش المباريات بكل جوارحه وتراه قريبا من اللاعبين فضلا عن شخصيته القوية.

ولم يستبعد مجاني العودة للمنتخب الجزائري كمشرف إداري يكون همزة وصل بين الجهاز الفني واللاعبين، لافتا إلى أنه لا يفكر حاليا في ولوج عالم التدريب.