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أوجاوا وكاريلو الأفضل بالجولة الأولى لأبطال آسيا

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أوجاوا وكاريلو الأفضل بالجولة الأولى لأبطال آسيا
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض

حصل لاعب فيسيل كوبي الياباني كيجيرو أوجاوا، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وسجل أوجاوا 3 أهداف في المباراة التي فاز فيها فريقه على جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 5 - 1، وقد أظهر دقة كبيرة أمام المرمى عبر تسجيل 3 أهداف من 3 محاولات على المرمى. وجاء نجم الهلال السعودي كاريلو في المركز الثاني، بعد تسجيله هدفا في شهر خودرو الإيراني، وصناعته 4 فرص للتسجيل لزملائه مع دقة تمرير وصلت إلى 88%.

وحل الإسباني أندريس إنييستا في المركز الثالث بعد تألقه مع فيسيل كوبي، يليه كيتا أيندو لاعب يوكوهاما الياباني بالمركز الرابع. وجاء مهاجم النصر السعودي، المغربي عبدالرزاق حمد الله، في المركز الخامس، حيث سجل هدفا في السد القطري، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2.

وحصل لاعب الأهلي السعودي عبدالفتاح عسيري على المركز الثامن بتقييم 7 درجات، حيث قاد فريقه للتعادل 1-1 مع الوحدة الإماراتي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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