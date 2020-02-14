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الرائد وأبها.. من يداوي جراحه بالآخر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

تختتم عند الساعة الـ3.55 مساء اليوم مباريات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء الرائد وضيفه أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، بعد أن تعادلا في لقاء الدور الأول بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة 1-1.

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ويدخل الفريقان اللقاء وهما جريحا الجولة الماضية، فأصحاب الأرض خسروا لقاء الهلال بالرياض 1-3، فيما خسر أبها من الوحدة على أرضه وبين جماهيره 1-4، لذلك يرغب كل من الضيف والمضيف اليوم في مداواة جراحه على حساب الآخر، ولا سيما أن مواجهة اليوم ستعيد الذاكرة إلى 2009 عندما شهد ملعب المباراة فوز الرائد على أبها 3-2 في لقاء جولة الإياب للمباراة الفاصلة لتحديد البقاء بالدوري الممتاز بعد مواجهة مثيرة.

ويريد الرائد كامل النقاط ليخطو إلى المراكز المتقدمة بعد الحصول على النقطة الـ30 والتحرر من مركزه السابع، على أن يحقق ذلك من خلال تحقيق التوازن النفسي والفني من قبل مديره الفني البلجيكي بيسنيك هاسي.

أما فريق أبها، فيسعى بقيادة مديره التونسي عبدالرزاق الشابي إلى العودة بنقاط المباراة والوصول إلى النقطة 26.