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العدالة يفشل في تجاوز محطة التعادلات

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العدالة يفشل في تجاوز محطة التعادلات
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فشل العدالة في تجاوز محطة التعادلات بدوري الأمير للمحترفين، وحقق أمس تعادله الخامس على التوالي عندما انتهت مباراته أمام ضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضمن الجولة الـ18، 0-0. وانتهت جميع مباريات العدالة الأربع الماضية بالتعادل (تعادل مع الفيحاء 1-1 والاتحاد 0-0 والأهلي 1-1 وضمك 1-1).

كما عجز التعاون أيضا في تجاوز محطة التعادل، وحقق أمس تعادله الثالث في آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع الفيحاء 2-2 ومع الحزم 0-0، فيما خسر من الاتحاد 1-2. ورفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما بات رصيد العدالة 13 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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