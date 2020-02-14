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ملعب الملز لمباريات النصر فقط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

صحح مسؤولون في نادي النصر سوء الفهم فيما يخص ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وأنه أصبح ملكا للنصر كملعب خاص.

ونقلت الرياضية السعودية على لسان مراسلها الميداني مسفر الحسيني أن المشرف على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي أفاد بأن الملعب سيكون متاحا لمباريات فريق النصر فقط دون غيره حتى يتم تجهيز استاد الملك فهد الدولي.

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وكان وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي أكد تخصيص ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) لنادي النصر فقط في الفترة المقبلة.

وقال السلمي في تصريحات تلفزيونية «استبعد ملعب الملز من استضافة مباريات البطولة العربية تحت 21 عاما من أجل الحفاظ عليه بعدما عانى من استضافة عدد من المباريات في الفترة الماضية، وهذا ما أثر عليه، وستقام عليه مباريات النصر فقط».

وسبق أن أبدى المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا، عدم رضاه عن أرضية ملعب الملز، وتحديدا عقب التعادل مع السد القطري 2-2 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.