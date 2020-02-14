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الأهلي يعاقب الانضباط بفرض مشاركة ليما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة

قبلت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلب إدارة نادي الأهلي بتعليق العقوبة المفروضة على مدافع الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي لوكاس ليما، وسمحت له بالمشاركة في لقاء الوحدة أمس ضمن الجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يكمل اللاعب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من اللجنة (مباراتين) بالغياب عن مواجهة الفتح في الجولة المقبلة، علما أن اللاعب تغيب عن مباراة الاتفاق.

وأحدثت قرارات لجنة الانضباط الصادرة بتاريخ 12 فبراير الحالي وأعلن عنها مساء أمس، ضجة كبيرة في الشارع الأهلاوي تحديدا، حيث تضمنت إيقاف ليما على خلفية ما حدث منه في مواجهة فريقه أمام العدالة في الأول من فبراير الحالي، والتي طرد فيها بالبطاقة الحمراء. وتلقت إدارة الأهلي خطاب إيقاف اللاعب قبل ساعات من مواجهة الوحدة أمس.

وعاقبت لجنة الانضباط ليما أيضا بغرامة 20 ألف ريال، بسبب سلوكه في مباراة العدالة، حيث وصفته بالمشين نتيجة اعتدائه بالضرب دون كرة على لاعب العدالة.

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على صعيد آخر، رفضت لجنة الانضباط احتجاج إدارة العدالة ضد الاتحاد، عقب مباراة الفريقين بالجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل 0-0.

وقالت اللجنة إن الاحتجاج مقبول من الناحية الشكلية ولكنه مرفوض موضوعا.

وكانت إدارة نادي العدالة احتجت على الاتحاد لإشراكه في مباراة الفريقين 8 محترفين أجانب، كمخالفة للوائح التي تقضي بتسجيل كل ناد 7 محترفين فقط.

واعتمد نادي العدالة على أن الاتحاد أشرك في تلك المباراة 7 محترفين أجانب هم: جروهي، رومارينهو، جوناس، برونو أوفيني، ليوناردو جيل، أنيس البدري، كريم الأحمدي، فيما يضم الكشف أيضا الصربي بيرجوفيتش.