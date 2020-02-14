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مرسيليا تحتضن تأهيل فهد المولد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات _ جدة

اختار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد مدينة مرسيليا الفرنسية كوجهة مبدئية لبرنامجه الإعدادي الخاص به قبل التحاقه بتدريبات الفريق والمشاركة معه عقب إكمال فترة إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وستتكفل إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بمصاريف برنامجه الخاص كونه أحد أهم ركائز الفريق.

وستتاح للاعب المشاركة في اللقاءات الرسمية بدءا من رمضان المقبل، كما سيتمكن من دخول مقر النادي للاستفادة من مرافقه بعد 10 أيام، بحسب لوائح وأنظمة اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات.

يذكر أن المولد أوقف في 9 مايو 2019 بعد أن خضع لاختبار اللجنة عقب مواجهة النصر في الدوري الموسم الماضي، وتحديدا في أبريل 2019، ثم تنازل اللاعب عن فتح العينة الثانية في جلسة الاستماع التي عقدت في 20 مايو 2019 حتى لا تتضاعف مدة إيقافه.

ميدانيا غادرت بعثة الفريق الأول أمس إلى مدينة آسفي المغربية استعدادا لمواجهة أولمبيك آسفي مساء اليوم ضمن إياب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية العربية.

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بدورها رصدت إدارة النادي مكافأة مالية للاعبين والجهاز الفني حال تخطي هذا الدور المفصلي في البطولة التي يركز عليها النادي كأحد أهدافه في الموسم الحالي.

من جهة أخرى تسعى إدارة النادي لإنهاء التعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وذلك رغبة منها في قيادة تدريبات الفريق بدءا من مساء الاثنين المقبل، ومتابعة اللاعبين عن قرب والاطلاع على مستوياتهم وإمكاناتهم قبل مواجهة الهلال السبت المقبل ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موقف المولد

أوقف من قبل لجنة المنشطات في 9 مايو 2019

يعود للمشاركة مع فريقه في رمضان المقبل

يمكنه استخدام مرافق النادي بعد 10 أيام