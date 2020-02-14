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آسفي..فرصة أخيرة لإنقاذ موسم الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يحل الاتحاد ضيفا على أولمبيك آسفي المغربي اليوم في ختام مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتجري المباراة على ملعب المسيرة الخضراء بالمغرب.

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وكانت مباراة الذهاب التي استضافها الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، انتهت بالتعادل 1-1، وهي النتيجة التي تمنح آسفي أفضلية نسبية خلال لقاء اليوم، حيث يكفيه التعادل بدون أهداف للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

فيما يسعى الاتحاد إلى إنقاذ موسمه من خلال المواصلة في البطولة التي تفرض عليه تحقيق الفوز اليوم أو التعادل بأكثر من هدف لضمان العبور إلى الدور نصف النهائي.

وسيتأهل الفائز في مباراة اليوم لمواجهة فريق الشباب السعودي في الدور نصف النهائي بعد تأهل الأخير نتيجة نجاحه في الإطاحة بفريق الشرطة العراقي 6-0 ذهابا و1-0 إيابا.

وكانت المواجهة الأولى في نصف النهائي للبطولة تحددت، وستجمع بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، وتقام مباراة الذهاب في مصر الأحد المقبل، قبل العودة في 15 مارس.