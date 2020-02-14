شكرا لقرائتكم أحمد عيد ثاني أصغر لاعب في تاريخ الزمالك يحرز لقب السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات أحمد عيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ثاني أصغر لاعب في تاريخ الكرة المصرية يحقق لقب السوبر الإفريقي أثر تتويجه مع القلعة البيضاء باللقب اليوم على حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج شيكابالا كأصغر لاعب في تاريخ الأبيض بالسوبر الافريقي مع الزمالك في النسخة السابقة التي فاز بها الفريق في عام 2003، وكان عمره حينها 17 عاما.

ويبلغ أحمد عيد من العمر 19 عاماً و55 يوماً حيث ان اللاعب الشاب الذي تألق خلال الفترة الحالية مع ناديه الزمالك ما جعله أحد اللاعبين المؤهلين للتواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق في عهد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

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وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهي نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.