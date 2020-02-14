شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تهنئ الزمالك بلقب السوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن سبورت و المدير التنفيذي و كافة العاملين بالشركة بتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني و اللاعبين و كافة عاشقي و جمهور الفارس الأبيض بتحقيق لقب السوبر الإفريقي. Advertisements تغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

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