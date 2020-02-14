شكرا لقرائتكم فايلر :اللاعبون لديهم حالة من التعب وأثرت عليهم في الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر حقق الأهم في مباراة اليوم أمام المصري ونجح في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"هذه ليست أفضل مباراتنا والمباراة كانت غريبة كنا في البداية الأفضل وبعد الـ15 دقيقة مستوانا هبك، وبعد ذلك كانت السيطرة للفريق المنافس..من الأفضل الفوز وحصد النقاط الثلاث، ولست راضيا على الأداء لكن في النهاية نجحنا في الفوز".

وتابع :"اللاعبون لديهم حالة من التعب وأثر عليهم في الملعب، حققنا الأهم وعلينا التركيز في المباريات المقبلة".

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وأوضح :"لم أبلغ اللاعبون المهددون بالإيقاف وأحذرهم من الالتحامات، لأنهم لاعبون كبار ومحترفون ويعلمون جيدًا ما يطلب منهم في اللقاء".، واستطرد :"أرفض التعليق على عدم مشاركة صالح جمعة رغم منح الفرصة لجميع اللاعبين في الفريق".

وعن عدم مشاركة أليو بادجي :"هذه هي وجهة نظر فنية الفريق به مجموعة اللاعبين وأعتمد عليهم، بادجي يحتاج لمزيد من الوقت لكي يتأقلم مع الفريق"، وأتم حديثه :"بادجي لا يزال لديه مستقبل مع النادي، اللاعبون لا بد أن يكونوا جاهزون وأختار اللاعب الجاهز لكل مباراة".

وواصل فريق الأهلي النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالي وأسقط المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الاهلي على معلول في الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاي في الدقيقة 82 وكهربا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالي وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدوري وقدم الأهلي هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظفية ، فيما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة ويبقي في المركز العاشر.