شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: لن أواجه الأهلى لو وقفت على "نفوخك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة قائلا: "لن أواجه الأهلى في الدورى لو وقفت على نفوخك" في مباراة القمة المقرر لها 24 فبراير الجارى.

قال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك :" لن ألعب مباراة الأهلى ليس خوفا منه، ولكن على لاعبى الأهلى والزمالك".

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.