شكرا لقرائتكم فيفا مهنئا الزمالك : تهانينا لمدرسة الفن والهندسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لنادى الزمالك، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، على حساب نظيره فريق الترجى التونسي، بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1، في المباراة المثيرة، التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب "ثاني بن جاسم بنادى الغرافة"، في العاصمة القطرية الدوحة.

قال الحساب الرسمي للاتحاد الدولى، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"،:" الزمالك المصري فاز 3 - 1 على الترجي التونسي وحقق اللقب الرابع في تاريخه عن جدارة واستحقاق، تهانينا لمدرسة الفن والهندسة".

سجل ثلاثية الفارس الأبيض، يوسف أوباما وأشرف بن شرقى هدفين، في الدقائق 2، 58 و 93 من زمن المباراة، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد، عبد الرؤوف بن غيث، من ركلة جزاء.

Advertisements

انفرد الزمالك، بالمركز الثانى، في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 4 ألقاب متخطا مازيمبى الكونغولى، صاحب الثلاثة ألقاب، بينما يتصدر الأهلى الرقم القياسي في التتويج باللقب، برصيد 6 ألقاب.

نجحت القلعة البيضاء، في حصد لقب السوبر الأفريقي، للمرة الأولى منذ 2003، عندما تغلب على الوداد المغربى، بنتيجة 3 – 1.