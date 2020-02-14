شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تحقيق لقب السوبر يثبت أن الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن تحقيق فريقه لقب السوبر الأفريقي دليل على أن بطولة الكونفدرالية أقوى من دورى أبطال أفريقيا.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :" تحقيقنا لقب السوبر إثبات صحة كلامنا أن الكونفدرالية كانت أقوى من دوري الأبطال".

تابع رئيس الزمالك:" ما فعلناه بعدم حسم قرارنا من اللعب في قطر لآخر لحظة تخطيط منا لهز أعصاب وثقة لاعبي الترجي".

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توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.