شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يكشف سر التتويج بالسوبر الإفريقي وعلاقة شباب 2001 باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد المقصود مدرب نادي الزمالك مواليد 2001 عن سر تألق لاعبي الزمالك في السوبر الإفريقي والتتويج باللقب القاري الذي حصده المارد الأبيض للمرة الرابعة في تاريخه.

وكشف أحمد عبد المقصود عن قيام ثنائي الفريق الكروي الأول أشرف بن شرقي ويوسف أوباما رصدا مكافأة مالية للاعبي الشباب مواليد 2001 بعد الفوز على الأهلي على أرضه بمدينة نصر.

وقال المدرب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك": "أنا وعدتهم انى مش هقول اللى عملوه مع فريق ٢٠٠١ بس معلش بعد مكسب النهاردة وإحراز أوباما وبن شرقى أهداف مباراة الترجى فى السوبر الأفريقي. لازم أقول وأتكلم. هقول ان أوباما كلمنى شخصيا قبل مباراة الاهلى على ملعبه بمدينة نصر بيوم مساء وكان معه فى الغرفة أشرف بن شرقى لأنهم كان عندهم مباراة فى الدورى وقالولى كابتن أحمد بلغ اللاعيبة انهم اذا كسبوا الاهلى بكرة هنديهم مكافأة من جيبهم الخاص ٢٥٠٠٠. وفعلا كسبنا الاهلى ٠/٢ وإدونى المكافأة واللاعيبة اخدوها. معلش يا چو انت وأشرف كان لازم أقول. عشان الخير اللى انتم عملتوه وفرحتم بيه اللاعيبة الصغيرة. اكيد ربنا لازم يكافئكم بيه قدام الناس كلها".

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وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهي نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.