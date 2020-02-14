شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف أول زملكاوى يحصد السوبر الافريقى كلاعب وعضو مجلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أول لاعب في تاريخ القلعة البيضاء يحصل على لقب السوبر الإفريقي كلاعب ومسئول.

وترأس إسماعيل يوسف بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في قطر والتي حصدت لقب السوبر الإفريقي.

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وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهي نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.