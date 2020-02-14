شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: التغييرات لم تساعد المصري وأشكر اللاعبين على ما قدموه رغم الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على أن خسارة فريقه اليوم أمام الأهلي جاءت على عكس سير اللقاء تمامًا.

وأضاف جلال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"النتيجة جاءت على عكس سير اللقاء، كنا الأفضل في المباراة".

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وتابع :"التغييرات لم تساعد فريقي خلال مجريات اللقاء، وأشكر اللاعبين على ما قدموه رغم الخسارة"، وواصل :"من الممكن أن تحل تقنية الفيديو مشاكل التحكيم، ونتمنى تطبيقها".

وحقق الأهلي الفوز الخامس عاشر على التوالي وأسقط المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الاهلي على معلول في الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاي في الدقيقة 82 وكهربا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالي وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدوري وقدم الأهلي هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظفية ، فيما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة ويبقي في المركز العاشر.