الزمالك يفوز بثلاثية على الترجي ويتوج بالسوبر الإفريقي

توج فريق الزمالك بطلًا بكأس السوبر الإفريقي، بعد تحقيقه الفوز بثلاثة أهداف لهدف على حساب نظيره الترجي التونسي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أقيم على ستاد ثاني بن جاسم، بالعاصمة القطرية، الدوحة.
سجل أهداف الفوز كل من "يوسف أوباما"، وأشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 2،و58،و90 ، فيما أحرز هدف الترجي الوحيد "عبد الرؤوف بن غيث" من ضربة جزاء بالدقيقة 54.
وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
محمد أبو جبل، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، حازم إمام، طارق حامد، فرجانى ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد «زيزو»، مصطفى محمد.
وعلى الجانب الآخر بدأ الترجي المباراة بتشكيل مكون من:
معز بن شريفية، سامح الدربالي، خليل شمام، محمد علي اليعقوبي، إلياس شتي، فوسيني كوليبالي، عبدالروؤف بن غيث، كوامي بونسو، بلال بن ساحة، حمدي الهوني، إبراهيما واتارا.
يذكر أن القرعة أوقعت الزمالك أمام الترجي في دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمها الجاري.
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