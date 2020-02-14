النصر يواصل الضغط على الهلال بهاتريك لحمدالله

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واصل النصر حامل اللقب ضغطه على الهلال المتصدر بعدما حول تأخره 1-2 أمام جاره ومضيفه الشباب إلى فوز كبير 4-2 بينها هاتريك لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في قمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وكان النصر البادئ بالتسجيل عبر هدافه حمدالله (14)، ورد الشباب بهدفين للكولومبي دانيلو أسبرييا (35) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (59)، قبل أن يسجل النصر ثلاثة أهداف عبر حمدالله (82 و90+2 من ركلة جزاء) وخالد الغنام (90+4).

وانتزع حمدالله صدارة لائحة الهدافين من مهاجم الهلال الدولي الفرنسي السابق بافيتيمبي غوميس، حيث رفع رصيده إلى 16 هدفا مقابل 14 للأخير.

وهو الفوز الأول للنصر بعد تعادلين متتاليين حلفاه التنازل عن الصدارة لصالحه جراه الهلال، والحادي عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف جاره الفائز على مضيفه الفيحاء 1-صفر الخميس، فيما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن بعدما مني بخسارته الثانية تواليا والسابعة هذا الموسم.

ومنح حمدالله التقدم للنصر اثر هجمة منسقة قادها مواطنه نور الدين أمرابط ومرر له كرة عرضية تابعها برأسه على يمين الحارس التونسي فاروق بن مصطفى (14).

وكاد الشباب يدرك التعادل لولا براعة حارس المرمى الأسترالي براد جونز الذي تصدى لكرة السنغالي ماكيتي ديوب قبل أن يبعدها الدفاع (15)، لاحت بعدها فرصة محققة للنصر لكن النيجيري احمد موسى فقد السيطرة على الكرة (22).

ونجح الشباب في إدراك التعادل عبر أسبرييا الذي تلقى كرة على مشارف المنطقة وسددها قوية داخل المرمى (35).

وكان الشباب قريبا من التقدم مطلع الشوط الثاني بتسديدة لديوب مرت بجوار القائم (53)، ورد النصر بهجمة خطرة ولكن فاروق بن مصطفى تصدى لكرة يحيى الشهري اثر انفراد (54).

ومنح غوانكا التقدم للشباب من هجمة منسقة تلقى على اثرها كرة عرضية من اسبرييا لعبها على يمين جونز (59).

وكثف النصر من ضغطة بعد الهدف ونجح في ادراك التعادل عندما استفاد حمدالله من كرة فشل الحارس بن مضطفى في إمساكها ولعبها قوية داخل المرمى (82).

وحصل النصر على ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح في المقص الأيمن مسجلا هدفه الشخصي الثالث (90+2).

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وتلقى الشباب ضربة موجعة في الدقيقة الاخيرة بطرد ديوب، قبل أن يوجه له الغنام الضربة لاقاضية بتسجيله الهدف الرابع (90+4).

وحقق الوحدة فوزا ثمينا على ضيفه الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي لويس غوستافو (28) والفرنسي يوسف نياكاتي (82) على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 33 نقطة وانتزع المركز الثالث بفارق الاهداف من الأهلي الرابع.

وتعادل العدالة مع ضيفه التعاون صفر-صفر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ورفع العدالة رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير، والتعاون إلى 28 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت المباراة الظهور الأول للدولي السابق نايف هزازي بعد غياب دام عام ونصف، حيث وقع مع العدالة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ملخص أهداف مباراة الشباب والنصر:

ملخص أهداف مباراة الوحدة والأهلي: