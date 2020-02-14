شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى و المصرى البورسعيدى في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينية فايلر فوزا سهلا على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

سجل الهدف الأول التونسي علي معلول، في الدقيقة التاسعة، من ضربة جزاء، احتسبها الحكم محمد الحنفي لصالح وليد سليمان، سددها علي معلول ليتقدم الأهلي بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 83، أضاف النجيري جوينرو أجايي الهدف الثاني للأهلي بعد استلام تمريرة كهرباوتسديد الكرة في مرمي أحمد عبدالفتاح، وأضاف كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 91

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بتلك النتيجة واصل الأهلي تصدر جدول بطولة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل مكون من:

محمد الشناوي، وعلي معلول، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية،ووليد سليمان، وحسين الشحات، وجونيور أجايي، ومروان محسن.

وفي الشوط الثاني، خرج الثلاثي وليد سليمان، وحسين الشحات ومروان محسن، وشارك جيرالدو دا كوستا، ومحمود كهربا، ومحمود متولي.